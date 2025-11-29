Психолог Кичаев указал на терапевтический эффект «черных пятниц»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наложить полный запрет на акции, известные как «черная пятница», утверждая, что подобные мероприятия разрушают национальные ценности и способствуют формированию вредных психологических привычек среди населения. Свое мнение высказал психолог Александр Кичаев, сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, период ежегодных распродаж приносит покупателям определенную пользу и оказывает терапевтическое воздействие.

«„Черная пятница“ нужна обычному человеку как способ разрядки и ощущение того, что в его жизни происходит какое-то событие», — пояснил специалист.

Он отметил, что покупатели часто ассоциируют товары, купленные даже с небольшой скидкой, с чувством победы над системой. Таким образом они получают удовольствие от ощущения собственной успешности, добавил психолог.