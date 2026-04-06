Психолог Кичаев связал падение спроса на коучей с конкуренцией ИИ

В России наблюдается значительное сокращение спроса на услуги коучей, бизнес-тренеров и консультантов по психологии управления. О причинах такого явления рассказал психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с «Ридусом» .

Эксперт подтвердил уменьшение спроса на коучинговые услуги и объяснил это дифференциацией рынка.

«Сейчас услуги коуча стоят либо слишком дорого, либо три копейки. Люди закончили месячные курсы, стали называть себя коучами, демпингуют и вытесняют с рынка профессионалов», — отметил специалист.

Кроме того, в среднем доходном сегменте у коучей появился серьезный соперник — искусственный интеллект. По словам Кичаева, клиенты среднего достатка обращаются либо к непрофессиональным коучам, либо к ИИ, который дает им практически такие же советы.