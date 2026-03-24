Психолог Кичаев призвал не впадать в уныние, когда отпуск идет не по плану

Когда отпуск идет не по плану, важно не впасть в уныние, а постараться найти положительные моменты в сложившейся ситуации. Об этом рассказал психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, первым шагом является признание и проработка эмоций, связанных с разочарованием и грустью. Затем необходимо изменить свой взгляд на ситуацию и увидеть в ней шанс для новых впечатлений.

Кичаев предлагает разбить большой отпуск на несколько коротких периодов, включая поездки по России, визиты к родственникам или отдых на даче. Это позволит разнообразить отдых и открыть для себя новые возможности.

Чтобы полностью погрузиться в атмосферу отпуска, психолог рекомендует создать определенный ритуал: отключить уведомления, сменить деловой стиль одежды и отказаться от рабочей рутины. Цифровой детокс также поможет избежать зависти к тем, кто уехал отдыхать, и негативного влияния социальных сетей.

«Подумать: что хорошего в том, что я не поехал, скажем, в Дубай? Если бы я поехал, возможно, застрял бы, потерял кучу денег или попал в неприятную ситуацию. Такая переоценка помогает увидеть плюсы», — отметил эксперт.

Вариантов альтернативного отдыха много: от поездок по живописным местам России до новых хобби и увлечений. Даже в своем городе можно открыть что-то новое и интересное.