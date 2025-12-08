Психолог Кичаев отнес старые обиды к причинам ссор за новогодним столом

Новогодние праздники — время, когда семьи объединяются, чтобы вместе встретить праздник. Однако эти дни могут стать и периодом конфликтов. Психолог Александр Кичаев рассказал сайту Life.ru о причинах семейных ссор за праздничным столом.

По словам эксперта, праздники создают стрессовые ситуации из-за необходимости подготовки и финансовых затрат, что вызывает дополнительное напряжение.

Кроме того, люди сталкиваются с ожиданиями от себя и окружающих, и несовпадение с ними приводит к разочарованию и конфликтам. Также в праздничные дни обостряются старые обиды и проблемы, что усиливает вероятность ссор, предупредил эксперт.