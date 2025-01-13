Психолог Кичаев: оставить елку в доме можно до середины февраля

Психолог и коуч Александр Кичаев поделился мнением о том, когда лучше всего убирать из дома праздничную елку. Об этом написало издание «Ридус» .

По словам специалиста, срок выноса елки зависит от личных ощущений человека. Чем больше радости вам приносит Новый год, тем дольше можно оставить символ праздника в доме. Нет никаких конкретных сроков, уточнил Кичаев.

Он также заметил, что для тех, кто не испытывает особого восторга от наличия елки, лучше избавиться от нее вскоре после Крещения. А тем, кто хочет продлить праздничную атмосферу, можно держать дерево до середины февраля, создавая тем самым позитивную энергию вокруг себя.

Согласно социологическим исследованиям, многие россияне либо редко празднуют Новый год по старому стилю, либо вообще его не отмечают. Причины могут варьироваться от усталости после праздничной недели до простого игнорирования этой даты.