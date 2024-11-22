Психолог Кичаев объяснил, что связь с юными девушками позволяет мужчинам прожить вторую молодость

Случаи, когда мужчины выбирают себе избранницу на несколько десятков лет моложе себя, не редкость как среди знаменитостей, так и обычных людей. В чем причина такой тяги к юным девушкам, Life рассказал психолог Александр Кичаев.
По его словам, мужчины выбирают себе совсем юную пару, потому что рядом с такой девушкой тоже чувствуют себя снова молодыми. Кроме того, их привлекает роль наставника и учителя.
Мужчины думают, что смогут сформировать спутницу под себя, вложить в нее свои мысли и привычки, подстроить по свои сексуальные ритуалы, добавил психолог.
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