Психолог Кичаев объяснил, что связь с юными девушками позволяет мужчинам прожить вторую молодость

Случаи, когда мужчины выбирают себе избранницу на несколько десятков лет моложе себя, не редкость как среди знаменитостей, так и обычных людей. В чем причина такой тяги к юным девушкам, Life рассказал психолог Александр Кичаев.

По его словам, мужчины выбирают себе совсем юную пару, потому что рядом с такой девушкой тоже чувствуют себя снова молодыми. Кроме того, их привлекает роль наставника и учителя.

Мужчины думают, что смогут сформировать спутницу под себя, вложить в нее свои мысли и привычки, подстроить по свои сексуальные ритуалы, добавил психолог.