Психолог Кичаев объяснил, что холостяки часто не хотят обременять себя ответственностью

Мужчины остаются холостяками, как правило, из-за того, что не хотят иметь лишней ответственности и обременений. Об это сообщил Life со ссылкой на психолога Александра Кичаева.

По его словам, в современном мире мужчине проще оставаться холостяком. Особенно если речь идет об обеспеченном представители сильного пола.

Бытовые обязанности во многом может взять на себя техника. Кроме того, такие мужчины нередко нанимают помощниц по дому.

Питание можно обеспечить с помощью доставок или просто сходить в ресторан. В таких условиях женщина, семья и дети становятся ненужной обузой и лишней головной болью, отметил психолог.