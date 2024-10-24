Психолог Кеннеди посоветовала заменить самоотверженность в воспитании детей на безусловное лидерство
У многих воспитание детей ассоциируется со стрессом и нехваткой времени. Клинический психолог Бекки Кеннеди дала советы по предотвращению родительского выгорания, сообщила Мойка78.
Специалист рекомендовала заменить самоотверженность на безусловное лидерство. Забота о собственных потребностях и установка границ помогут родителям избежать эмоционального напряжения.
«Границей могут быть слова: „Я сейчас недоступен, я сижу и пью кофе“ или „Я гуляю один. Я вернусь через 20 минут. Я люблю тебя“», — пояснила эксперт.
По ее словам, нормальной реакцией детей станет протест. В данном случае стоит указать на закономерность чувств ребенка и продолжить отстаивать личное пространство, подчеркнула психолог.
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