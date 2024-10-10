Психолог Каталина усомнилась в эффективности диагностики СДВГ с помощью теста, который ходит в Сети

Психолог Екатерина Каталина в беседе с ИА НСН посоветовала россиянам не доверять тесту на распознавание синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который гуляет по интернету.

Этот тест, по ее словам, к достоверной диагностике СДВГ никакого отношения не имеет.

«Человек с синдромом дефицита внимания испытывает целый комплекс симптомов, которые невозможно определить минутным тестом», — сказала она.

Ранее в Сети появилось видео с экспресс-тестом на СДВГ, где пользователям предлагают смотреть на одну точку в центре экрана. Если прочие точки в поле не пропадают, это якобы говорит о том, что человек страдает вышеназванным синдромом.