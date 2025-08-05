Психолог Каталина указала на популярность темы финансовой грамотности

Популярность литературы по финансовой грамотности стремительно растет. Однако одних лишь книг недостаточно для успешного достижения финансовых целей — важно изменять свое поведение и предпринимать активные действия. Об этом рассказала психолог Екатерина Каталина в беседе с ИА НСН .

По ее словам, вопрос финансовой грамотности становится все более популярным. Он волнует самые широкие слои общества независимо от профессий и возрастных групп.

«С точки зрения психологии, отношения с деньгами — это достаточно сложная для многих тема: постоянный страх зарабатывать слишком мало или лишиться работы, импульсивные покупки и чувство вины за их совершение, убежденность многих людей в том, что деньги — это „зло“», — высказалась эксперт.

Как пояснила психолог, развитие финансовой грамотности дает инструменты для оптимизации бюджета и повышения доходов, но простое прочтение книг само по себе не принесет результата. Необходимо подкреплять полученные знания действиями.