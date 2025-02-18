Психолог Каталина: раздражение из-за отсутствия покупок говорит о зависимости

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил «Газете.Ru», что некоторые люди уже не могут представить свою жизнь без онлайн-шопинга и попадают в зависимость, схожую с лудоманией.

Каталина выделила несколько признаков, указывающих на зависимость от онлайн-шопинга. О зависмимости можно говорить, когда человек замечает, что его расходы на маркетплейсах растут и даже превышают все остальные. Покупки у зависимых людей импульсивны и чаще всего не оказываются действительно нужными.

Тревожным сигналом также является, если просмотр маркетплейсов стал основным видом досуга, и даже в социальных сетях человек смотрит обзоры на товары, отказываясь от другого контента. Эксперт советует обратить внимание на эмоциональное напряжение: человека начинает раздражать долгое отсутствие покупок, но новые заказы радости не приносят, он чувствует стыд и вину за нерациональные траты.