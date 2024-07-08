Психолог Карнаух заявил, что будущие родители обязаны пройти школу воспитания детей

Воспитание детей — это сложный и длительный процесс, требующий от родителей серьезного и вдумчивого подхода. Об этом «ФедералПресс» рассказал клинический психолог Иван Карнаух.

По его словам, в раннем детстве важнейшую роль в жизни ребенка играет мать. Она становится источником любви, уюта и безопасности для малыша. В то же время, избалованность вредна для развития ребенка.

Отец должен проявлять больше строгости и учить детей пониманию личных границ и границ других, воспитывая в них чувство самоконтроля.

Примером для психолога служит методика воспитания в Японии, где будущим родителям предписано проходить специальные курсы по воспитанию детей.

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