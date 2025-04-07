Психолог Карманова: импульсивные онлайн-покупки — это стремление заполнить внутреннюю пустоту

С ростом популярности маркетплейсов покупки стали не только способом приобретения товаров, но и развлечением, помогающим справиться со скукой или тревогой. Возможность приобрести что угодно с доставкой на дом, не вставая с кровати, стимулирует дофаминовую систему мозга и может привести к формированию поведения, похожего на зависимость. Об этом рассказала «Газете.Ru» экзистенциальный психолог Мадина Карманова.

По словам эксперта, импульсивные покупки связаны не столько с вещами, сколько с эмоциями. Часто за спонтанным желанием купить что-то стоит не реальная потребность, а стремление заполнить внутреннюю пустоту, справиться с одиночеством, тревогой или усталостью.

Психолог утверждает, что отказ от маркетплейсов не решит проблему, если человек не осознает истинную причину своих импульсов. Более эффективным подходом является развитие навыка осознанности и обучение другим способам справляться с эмоциями.

Карманова предложила делать паузу перед покупкой. Если отложить приобретение товара на сутки, импульс ослабевает, а решение становится более рациональным. Также можно использовать списки типа «избранного», чтобы ограничить доступ к покупке. Через день, если товар все еще нужен, можно вернуться к нему, заключила специалист.