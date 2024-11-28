Психолог Кардиакос: родителям нужно объяснять детям, что косметика может подчеркнуть красоту, но не заменить ее

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить продажу детской косметики из-за ее деструктивного влияния на неокрепшую психику несовершеннолетних. Психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала «Москве 24» , что косметика — лишь способ для девочек примерить на себя роль женщины.

По словам специалиста, каждый ребенок смотрит на маму, видит, как она красится, а потом начинает ей подражать. Это как игра в дочки-матери с куклами, где девочки примеряют на себя взрослую роль.

Однако, чтобы в дальнейшем у ребенка не появились проблемы с принятием себя, родителям необходимо объяснить детям, что косметика может лишь подчеркнуть естественную красоту, а не заменить ее, резюмировала Кардиакос.