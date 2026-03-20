Психолог Кардиакос рекомендовала тренировать умение отказывать людям

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос поделилась рекомендациями, как преодолеть стремление всем нравиться и угождать. Об этом сообщило «Радио 1» .

По словам эксперта, у «комфортных людей» сильно развита эмпатия и отличные социальные навыки, однако свои личные границы они выстраивают слабо. Такие люди часто идут на уступки, избегают конфликтов и берут на себя больше, чем необходимо, чтобы удовлетворить окружающих.

Психолог подчеркнула, что в данной ситуации важно учиться отказывать, несмотря на чувство вины, и постепенно развивать понимание собственных желаний. Направленное использование эмпатии, например в работе с социальными группами, может стать выходом из сложившейся ситуации, добавили «Известия».