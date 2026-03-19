Психолог Кардиакос предупредила, что стремление к одобрению ведет к одиночеству

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» указала на серьезную проблему, характерную для так называемых «комфортных людей». Они игнорируют собственные желания и потребности, стремясь получить одобрение окружающих.

Специалист отметила, что такие люди известны своей радушием, добротой и эмпатией. Однако за внешним оптимизмом может скрываться глубокое одиночество, особенно если их социальные связи ослабевают, написал RT.

По словам Кардиакос, «комфортные люди» часто ставят потребности других выше своих собственных. Они редко отказывают и легко соглашаются, что в конечном итоге приводит к накоплению внутренней усталости и тревоги.

Психолог объяснила, что корни такого поведения часто уходят в детство, где похвала за послушание формирует у человека зависимость от внешнего одобрения во взрослом возрасте.