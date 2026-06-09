Психолог Каравайцева пояснила, что комфортные отношения характеризуются ощущением безопасности и предсказуемости

Многие пары сталкиваются с изменениями в отношениях после первых месяцев знакомства. Яркие эмоции утихают, и наступает новый этап — чувства становятся спокойнее, а встречи привычнее. В такие моменты возникает вопрос: любовь перешла в стадию комфорта или отношения стали скучными? Главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева рассказала «Известиям» о различиях между этими состояниями.

По словам специалиста, комфорт и скука могут внешне выглядеть похоже: драматичные переживания и эмоциональные качели исчезают. Однако психологически это разные состояния.

«Комфортные отношения характеризуются ощущением безопасности, предсказуемости и внутреннего спокойствия. Рядом с партнером человек может расслабиться, не испытывая необходимости постоянно доказывать свою значимость или добиваться внимания. Скука же, напротив, возникает тогда, когда взаимодействие перестает вызывать интерес и ощущение эмоциональной вовлеченности», — пояснила Каравайцева.

Психолог отметила, что спокойствие может пугать людей, привыкших к эмоциональному напряжению. Отсутствие сильных переживаний иногда ошибочно воспринимается как угасание чувств. Однако, по мнению эксперта, надежность и предсказуемость создают основу для близости и доверия.