Психолог Каравайцева назвала pre-date инструментом для облегчения знакомства

В 2025 году короткий видеозвонок перед личной встречей — формат pre-date — становится привычным этапом онлайн-знакомств. Такой подход позволяет избежать неприятных ситуаций, экономит время и снижает тревожность, сообщила главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева в беседе с « Известиями ».

Специалист подчеркнула, что при общении через экран мозг способен улавливать ключевые элементы невербального поведения — тембр голоса, микровыражения, интонации и естественность реакции. Это помогает понять, насколько комфортен собеседник, и принять решение о встрече вживую.

Однако психолог указала на обратную сторону растущей рациональности онлайн-знакомств. Видеозвонок может превратить общение в HR-собеседование. В этой связи Каравайцева посоветовала воспринимать pre-date лишь как инструмент для облегчения знакомства.