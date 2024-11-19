Психолог Яушева: тренд на лопоухость связан с непринятием себя и жесткой самокритикой

Психолог Дарья Яушева объяснила популярность нового тренда на лопоухость. Интерес к соответствующей процедуре может быть связан с дисморфофобией, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
Речь идет о состоянии навязчивого недовольства мнимыми или реальными дефектами внешности. В такой ситуации человек либо начинает избегать общения с окружающими, либо решается на исправление недостатков, пояснила эксперт.
По ее словам, за подобным желанием скрывается жесткая самокритика и непринятие себя. Однако внешние изменения, добавила психолог, вряд ли снизят уровень тревоги, ведь основная проблема связана с самовосприятием.
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