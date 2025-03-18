Психолог Яушева: техники для проживания эмоций помогут пережить разрыв отношений

Клинический психолог Дарья Яушева поделилась с «Москвой 24» советами о том, как пережить расставание с партнером.

По словам специалиста, важно дать себе возможность испытывать и проживать эмоции: печаль, грусть или злость. Это необходимо для того, чтобы справиться со стрессом после разрыва.

Яушева подчеркнула, что разрыв отношений может быть сравним с физической утратой. Она отмечает, что труднее всего приходится тем, кто выходит из абьюзивных отношений, поскольку в этом случае требуется длительная работа со специалистом.

Психолог рекомендует использовать различные техники для проживания эмоций: проговаривание или выписывание на бумагу. Однако «тонуть» в переживаниях не стоит — лучше отвести для горя определенное время, а вне его стараться думать о другом.

Также психолог советует заняться деятельностью, которая структурирует жизнь и дает чувство контроля над ситуацией. Например, можно спланировать переезд, сделать уборку или перестановку в квартире. Кроме того, Яушева рекомендует активно общаться с родственниками и друзьями, не замыкаться в себе и просить о поддержке близких людей.