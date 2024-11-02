Психолог Яушева рассказала, что собаки помогают людям справиться с депрессией

Людям, которые склонны к перепадам настроения и переживаниям, стоит взять домой собаку. Об этом изданию News.Ru сообщила психолог Дарья Яушева.
Домашние питомцы, как уточнила медик, не только снижают уровень тревоги у человека, но и помогают бороться с депрессией, написали «Известия».
Животные требуют к себе много внимания и заботы, что позволяет человеку отвлекаться от бытовых дел или проблем. Семейным людям лучше присмотреться к активным породам собак — лабрадорам или ретриверам. Они, по словам Яушевой, дружелюбны и социализированы. Такие питомцы помогают детям развить навыки заботы и ответственности.
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