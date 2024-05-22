Психолог Яушева: при разрыве отношений стоит взять паузу для оценки ситуации

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала, что может спасти отношения от окончательного разрыва. Нередко изменить принятое решение помогает работа с медиатором, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, эксперт посоветовала взять паузу, если пара уже пришла к стадии подачи заявления на развод. Это время необходимо уделить оценке обстоятельств, которые стали причиной распада союза.

К наиболее частым причинам расставания психолог отнесла обиды, измены, дефицит внимания и ситуации, сопоставимые с предательством.