Психолог Яушева: предложение руки и сердца на 8 Марта может быть не оценено

Психолог Дарья Яушева предупредила мужчин о рисках, связанных с предложением руки и сердца на 8 Марта. Об этом написал сайт NEWS.ru .

По ее мнению, реакция женщин может быть неоднозначной. С одной стороны, такое предложение может стать приятным сюрпризом, ведь атмосфера праздника располагает к романтике. Это запоминающаяся дата, и радостное событие останется в памяти. Однако есть и минусы: феминистическая составляющая 8 Марта может противоречить смыслу вашего предложения. Кроме того, его могут воспринять как недостаточно продуманное, шаблонное.

Важно продумать все детали и выразить чувства индивидуально, искренне, а не просто приурочить событие к дате. Только тогда женщина оценит ваш жест по достоинству, добавила специалист.