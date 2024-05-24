Психолог Ярикова: «игра в одни ворота» указывает на отсутствие любви в отношениях

Некоторые мужчины поддерживают отношения с женщиной только ради собственной выгоды. Как распознать манипулятора, рассказала кандидат психологических наук Елена Ярикова в беседе с Life .

По ее словам, об отсутствии любви со стороны партнера зачастую свидетельствует «игра в одни ворота». В таком случае человек предпочитает не отдавать, а только получать и закрывать свои потребности.

Еще один тревожный сигнал — отсутствие общих тем и интересов. Общение в паре является важным связующим элементом, пояснила эксперт.