Психолог Якушева: быстро пополнить запас энергии помогут дыхательные практики

Многие задаются вопросом, как расслабиться и начать полноценно уделять время себе. Психолог Дарья Якушева рассказала изданию NEWS.ru о способах снижения рабочей нагрузки.

По словам специалиста, трудоголикам не стоит ругать себя за желание отдохнуть — это может привести к переутомлению. Важно прислушиваться к своему организму и давать ему возможность восстановить силы. Небольшой отдых раз в полтора часа, прогулки на воздухе и комфортные условия на рабочем месте (удобное кресло, хорошее освещение, отсутствие шума) могут снизить риск перегрузок, рассказал телеканал «Саратов 24».

Нехватка воды и неправильное питание также могут плохо сказаться на самочувствии. Снять стресс и быстро пополнить запас энергии помогут дыхательные практики или медитации.