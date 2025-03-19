Психолог Якушева: быстро пополнить запас энергии помогут дыхательные практики

Многие задаются вопросом, как расслабиться и начать полноценно уделять время себе. Психолог Дарья Якушева рассказала изданию NEWS.ru о способах снижения рабочей нагрузки.
По словам специалиста, трудоголикам не стоит ругать себя за желание отдохнуть — это может привести к переутомлению. Важно прислушиваться к своему организму и давать ему возможность восстановить силы. Небольшой отдых раз в полтора часа, прогулки на воздухе и комфортные условия на рабочем месте (удобное кресло, хорошее освещение, отсутствие шума) могут снизить риск перегрузок, рассказал телеканал «Саратов 24».
Нехватка воды и неправильное питание также могут плохо сказаться на самочувствии. Снять стресс и быстро пополнить запас энергии помогут дыхательные практики или медитации.
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