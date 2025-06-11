Психолог Якуба предупредила о перестройке работы всего организма во время длительного стресса

Часто можно услышать, что многие недуги связаны с нервами. Некоторые специалисты связывают появление «вдовьего горбика» с тяжелой ношей ответственности, а боли в ногах — с трудностями на работе или в личной жизни. Несмотря на то что стресс оказывает влияние на организм, лечение следует начинать с детального обследования тела, сообщила KP.RU психолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Якуба.

По словам медика, врачи применяют комплексный подход к лечению заболеваний, учитывая два ключевых аспекта: сохранена ли структура и функция органов и систем, и есть ли влияние эмоционального и психического состояния пациента.

Стресс вызывает в организме выработку гормонов, которые могут воздействовать на сердце, желудок, кожу и другие системы. По мнению эксперта, первоочередная задача — выявить причину болезни в теле и начать ее лечение. Врачи советуют не ограничиваться лечением физических симптомов, а также привлекать психологов или психотерапевтов для помощи пациентам в преодолении внутренних переживаний.

Специалист добавила, что любая эмоция, помимо психологического компонента, имеет и телесный — мышечное напряжение, изменение работы вегетативной нервной системы, а также изменения на эндокринном и иммунном уровне. Длительный стресс может привести к перестройке работы всего организма.