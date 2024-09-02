Психолог Яковлева призвала родителей не обесценивать интересы и желания подростка

Психолог Александра Яковлева рассказала, как родителям построить доверительные отношения с подростком. Этот период — время, когда нужно начинать общение без диктата, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, важно не обесценивать желания ребенка, а также его интересы и взгляды на жизнь. В данном случае речь идет об уважении подростка.

«Всегда помним, что я — взрослый, он — ребенок. И его надо научить жить взрослую жизнь своим примером», — добавила Яковлева.

Модели поведения, отметила специалист, формируются на основе примера взрослых. Если в семье зачастую происходят конфликты, стоит обратиться к психотерапевту.

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