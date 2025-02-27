Психолог Яковенко: зависимость от соцсетей может привести к ОКР

Ежедневно человеческий мозг обрабатывает огромные объемы информации. В условиях такой нагрузки он стремится выбрать более простое задание, чтобы упростить нам жизнь. Об этом рассказала психолог Дарья Яковенко в беседе с РИАМО .

В современных реалиях скроллинг социальных сетей и просмотр коротких видеороликов превратились в легкие способы отвлечься и расслабиться, стимулируя выработку дофамина — гормона удовольствия.

«При бесконечном скроллинге интернет-страниц человеку кажется, что он расслабляется, на деле же он поддерживает уже сформировавшуюся вредную привычку. Он предпочтет соцсети прочтению книги или прогулке. И в итоге происходит деградация», — предупредила эксперт.

По ее словам, человек легко попадает в зависимость от социальных сетей, нуждаясь в постоянном потоке лайков и внимания. Новые реакции и одобрение вызывают выброс дофамина, создавая цикл навязчивого поведения, характерного для обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), добавила газета «Петербургский дневник».