Психолог Яхудина: долгое пребывание в соцсетях указывает на зависимость

Психолог Татьяна Яхудина рассказала, как отличить обычное желание зайти в социальные сети от настоящей зависимости. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

При любой навязчивой потребности смещается фокус внимания, и человек предпочитает реальной жизни иллюзию.

«Приведу пример с алкоголиком. <…> Если я прихожу в бар, могу выпить одну рюмку спиртного и пойти дальше, то это не зависимость. Если я не могу остановиться после одной, второй, третьей рюмки, то это уже зависимость», — отметила эксперт.

То же самое касается и социальных сетей. Долгое пребывание в информационном пространстве, которое сложно ограничить, указывает на наличие проблемы, пояснила психолог.

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