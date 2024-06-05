Психолог Яхудина: долгое пребывание в соцсетях указывает на зависимость

Психолог Татьяна Яхудина рассказала, как отличить обычное желание зайти в социальные сети от настоящей зависимости. Слова эксперта опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

При любой навязчивой потребности смещается фокус внимания, и человек предпочитает реальной жизни иллюзию.

«Приведу пример с алкоголиком. <…> Если я прихожу в бар, могу выпить одну рюмку спиртного и пойти дальше, то это не зависимость. Если я не могу остановиться после одной, второй, третьей рюмки, то это уже зависимость», — отметила эксперт.

То же самое касается и социальных сетей. Долгое пребывание в информационном пространстве, которое сложно ограничить, указывает на наличие проблемы, пояснила психолог.