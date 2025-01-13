Психолог Иванова призвала применять разные подходы для развития памяти у детей

Куратор детской школы при факультете кино университета «Синергия» Ксения Иванова рассказала ИА RuNews24.ru о значимости памяти в процессе обучения и развития ребенка.

По ее словам, память позволяет не только хранить информацию, но и извлекать ее в нужный момент, что играет важную роль в образовательном процессе.

Психолог подчеркивает важность создания увлекательной атмосферы для обучения, чтобы дети воспринимали его не как рутинную обязанность, а как захватывающий процесс. Так, слуховая память отвечает за запоминание слуховой информации, зрительная память работает с визуальной информацией, двигательная память связана с движениями и моторикой, аффективная память основывается на эмоциях и переживаниях.

Иванова также отмечает, что для всестороннего развития памяти у детей необходимо использовать разнообразные подходы, применяя упражнения для каждого типа памяти. Она напоминает, что память может быть непроизвольной, когда информация запоминается сама собой, и произвольной, для развития которой требуются специальные усилия.