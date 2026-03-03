Психолог Иванова объяснила, почему женщины могут быть сильнее мужчин

Психолог Алена Иванова рассказала, что женская интуиция имеет анатомическое объяснение. У женщин мозолистое тело мозга толще, а нейронных связей между полушариями на 30% больше, чем у мужчин. Это позволяет им быстрее считывать невербальные сигналы и объединять логику с эмоциями, написало РИАМО .

Иванова подчеркнула, что эволюция наделила женщин уникальной стрессоустойчивостью. В ответ на угрозу мужская гормональная система активизирует адреналиновую реакцию «бей или беги», в то время как женская запускает стратегию «заботься и дружи» за счет выброса окситоцина, добавила vecherka-spb.ru.

По этой причине в критических ситуациях женщины чаще стремятся к социальной поддержке и компромиссам, предотвращая эскалацию конфликтов.