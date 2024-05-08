Психолог Ирина Ним рассказала, что чаще всего злость появляется на фоне зависти или боли | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:52 Психолог Ирина Ним рассказала, что чаще всего злость появляется на фоне зависти или боли

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Психолог, гештальт-терапевт Ирина Ним в разговоре с «Радио 1» рассказала о причинах возникновения злости, а также пояснила, как можно распознать эту эмоцию.

Иногда злость появляется из-за чувства зависти, когда человек не может добиться желаемого. Чаще всего он не умеет ставить цели и добиваться их. Иногда злость — результат боли, когда человек хочет причинить что-то плохое другому, так как сам находится не в порядке, написала Общественная Служба Новостей.

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Злость можно распознать не только по лицу, но и по поведению. Человек может пускать в ваш адрес колкие замечания, высмеивать, критиковать, поддерживать только в тех случаях, когда у вас что-то не получается, пояснила Ним.