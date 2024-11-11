Психолог Иневская объяснила импульсивные покупки стрессом

Большинство импульсивных покупок люди совершают под влиянием сильного стресса. Об этом «Абзацу» рассказала психолог Олеся Иневская.

По ее словам, шопинг помогает людям расслабиться и получить кратковременные положительные эмоции, потому что во время него выделяется дофамин, известный также, как гормон удовольствия.

Покупки спсобны отвлечь человека от стрессовой ситуации, переключить его внимание на новый вид деятельности. К тому же шопинг дает ощущение контроля, которое появляется при решении что-то приобрести, добавила психолог.

Наконец, некоторые покупки также могут положительно влиять на самооценку и давать человеку почувствовать себя более значимым.