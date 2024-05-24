Психолог Игонина призвала учителей и родителей устроить в день последнего звонка праздник для детей

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с изданием «Москва 24» призвала учителей и родителей устроить в день последнего звонка праздник для детей.

По ее словам, ребята смогут таким образом немного расслабиться перед сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз.

«Именно родителям по плечу настроить подростка на позитив и успех, приободрить и добавить уверенности в себе и своих силах», — сказала психолог.

Кроме того, близкие должны объяснить своим детям, что после выпуска из школы и получения свободы у них появляется новая ответственность. Ученики должны быть к ней готовы, считает Игонина.