Психолог Игонина призвала избегать спорных тем с «душнилами»

В любой компании может быть человек, который любит поучать и критиковать. Такого собеседника называют «душнилой». Сотрудник Службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала РИАМО , как правильно взаимодействовать с трудными людьми.

Специалист советует не обращать внимания на негативные высказывания и меньше общаться с такими людьми, избегая спорных тем. Надо быстро заканчивать неприятные разговоры и не принимать резкость на свой счет, написал сайт pravda-nn.ru.

Игонина рекомендует использовать общение с «душилами», чтобы проанализировать свои недостатки. Такие люди часто не думают о чувствах других и повышают самооценку, настаивая на своем мнении.

Чтобы реже сталкиваться с навязчивыми собеседниками, стоит уделять больше внимания себе и своим целям. Принимайте доброту, заботу и любовь, отказываясь от лишнего, добавила психолог.