Психолог Игонина: при планировании отдыха паре стоит определить обязанности каждого

При планировании совместного семейного отдыха нужно заранее договориться с партнером, кто за какую сферу будет нести ответственность. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.

По ее словам, это касается бронирования жилья, покупки билетов и составления плана поездки. Также заранее стоит решить, кто за какие траты отвечает. Кроме того, рекомендуется обговорить то, как каждому хотелось бы проводить время в отпуске, сообщил RT.

В целом паре необходимо оставить все домашние хлопоты позади и забыть обо всех проблемах во время путешествия, отметила Игонина.

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