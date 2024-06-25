Психолог Игонина: при планировании отдыха паре стоит определить обязанности каждого

При планировании совместного семейного отдыха нужно заранее договориться с партнером, кто за какую сферу будет нести ответственность. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с РИАМО .

По ее словам, это касается бронирования жилья, покупки билетов и составления плана поездки. Также заранее стоит решить, кто за какие траты отвечает. Кроме того, рекомендуется обговорить то, как каждому хотелось бы проводить время в отпуске, сообщил RT.

В целом паре необходимо оставить все домашние хлопоты позади и забыть обо всех проблемах во время путешествия, отметила Игонина.