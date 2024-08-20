Сегодня 13:05 Психолог Игонина посоветовала расставаться с работой на пенсии постепенно
По словам психолога Екатерины Игониной, при выходе на пенсию полезно рассмотреть возможности работы на неполной ставке или дистанционно. Эксперт рассказала это
РИАМО.
Она подчеркнула, что достижение пенсионного возраста не означает утрату работоспособности. Так же, как среди 25-летних можно встретить людей без инициативы, существуют и 70-летние, которые демонстрируют замечательную активность и умственную гибкость, добавил
«Петербургский дневник».
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