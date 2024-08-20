Психолог Игонина посоветовала расставаться с работой на пенсии постепенно

По словам психолога Екатерины Игониной, при выходе на пенсию полезно рассмотреть возможности работы на неполной ставке или дистанционно. Эксперт рассказала это РИАМО .

Она подчеркнула, что достижение пенсионного возраста не означает утрату работоспособности. Так же, как среди 25-летних можно встретить людей без инициативы, существуют и 70-летние, которые демонстрируют замечательную активность и умственную гибкость, добавил «Петербургский дневник».