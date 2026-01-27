Психолог Игонина поделилась советами, которые помогут укрепить брак

Сохранение семейных отношений требует усилий и внимания. В День супругов специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина поделилась с «Вечерней Москвой» советами, которые помогут укрепить брак.

Счастливые и долгие отношения — это результат осознанных действий и работы над собой. Психология выделяет несколько принципов, способствующих семейному благополучию:

Открытое общение. Важно уметь высказывать свои мысли и слушать партнера без осуждения и грубости. Это помогает избежать недопонимания и укрепить эмоциональную связь.

Уважение и поддержка. Необходимо быть опорой для супруга и уважать его интересы и хобби. Даже в дружеской компании воздерживайтесь от насмешек и поддерживайте достижения партнера.

Совместное времяпрепровождение. Путешествия, хобби и культурные мероприятия укрепляют отношения и создают общие воспоминания. Не забывайте оставлять пространство для личного времени.

Умение прощать и идти на компромисс. Разногласия — естественная часть отношений. Учитесь решать проблемы конструктивно и не держите обиды.

Любовь и романтика. Сюрпризы, комплименты и выражение благодарности помогают сохранить романтику в отношениях. Периодически устраивайте мини-отпуска для двоих.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.