Психолог Игонина отметила опасность подхода с материальным поощрением за оценки

Материальное поощрение за успехи в учебе — распространенная практика среди родителей. Однако психолог Екатерина Игонина предостерегла от такого подхода, сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, хотя материальное вознаграждение действительно может быть эффективным, оно имеет побочные эффекты.

«Когда происходит подмена понятий, то целью становится не получение знаний и преимуществ, которые они дают, а деньги. И чтобы получить их, ребенок может применять нечестные методы: списывать, исправлять оценки, прогуливать уроки, где можно получить двойку», — пояснила специалист.

Когда взрослые превращают домашние обязанности или успехи в школе в товар, добавила психолог, они подменяют доверительные отношения с ребенком рыночной сделкой. Игонина призвала родителей задуматься о возможных негативных последствиях такого подхода.