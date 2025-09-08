Психолог Игонина отметила опасность подхода с материальным поощрением за оценки
Материальное поощрение за успехи в учебе — распространенная практика среди родителей. Однако психолог Екатерина Игонина предостерегла от такого подхода, сообщила «Москва 24».
По словам эксперта, хотя материальное вознаграждение действительно может быть эффективным, оно имеет побочные эффекты.
«Когда происходит подмена понятий, то целью становится не получение знаний и преимуществ, которые они дают, а деньги. И чтобы получить их, ребенок может применять нечестные методы: списывать, исправлять оценки, прогуливать уроки, где можно получить двойку», — пояснила специалист.
Когда взрослые превращают домашние обязанности или успехи в школе в товар, добавила психолог, они подменяют доверительные отношения с ребенком рыночной сделкой. Игонина призвала родителей задуматься о возможных негативных последствиях такого подхода.