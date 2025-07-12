Психолог Идрисова сообщила, что наладить дружбу после 45 лет вполне возможно

В современном обществе все больше людей после 40 лет сталкиваются с одиночеством. Психолог Мари Идрисова в интервью «ФедералПресс» рассказала, что мешает зрелым людям находить новых друзей и как можно наладить близкие отношения.

Идрисова подчеркнула: «После 40 лет социальные связи начинают сокращаться. У человека накапливается опыт, усиливаются барьеры, появляется страх быть уязвимым. При этом мозг становится избирательнее: мы отсекаем поверхностные контакты и ищем только „своих“».

Согласно исследованию ВЦИОМ, 19% россиян старше 45 лет не имеют друзей. После значимых жизненных событий, таких как развод, смена работы или переезд, старые связи могут ослабнуть, а новые — оказаться труднодостижимыми. Причинами также могут быть нехватка времени, профессиональная загруженность и страх нового отказа. Многие опасаются показаться слабыми и из-за завышенных ожиданий отвергают потенциальные отношения.

По мнению психолога, сближение в зрелом возрасте возможно, но требует терпения. Она рекомендует начинать с небольших шагов: вступать в короткие беседы, чаще улыбаться, использовать технику «эхо», повторяя ключевые слова собеседника.