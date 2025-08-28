Психолог Идрисова посоветовала искать будущего мужа на кулинарных мастер-классах

Многие женщины стремятся к серьезным отношениям, но не всегда знают, где встретить подходящего мужчину. Психолог Мари Идрисова поделилась соответствующими советами с « ФедералПресс ».

По словам специалиста, после 28 лет мужчины меняют свои приоритеты в выборе партнерши. Так, 67% считают главным критерием эмоциональную зрелость женщины, а не внешность.

«Парадокс современности — женщины хотят серьезных отношений, но не знают, где искать подходящих мужчин для создания семьи», — обратила внимание эксперт.

Она посоветовала искать будущего супруга на кулинарных мастер-классах. Как пояснила психолог, 78% мужчин — участников таких мероприятий ищут спутницу для создания семьи.

Идрисова также отметила, что книжные презентации и литературные вечера предоставляют хорошие шансы для знакомств. Интеллектуальная среда привлекает думающих мужчин, особенно встречи, посвященные психологии и истории.