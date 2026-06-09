Психолог Хорс выразил уверенность, что родителям не стоит бояться нарушать личные границы ребенка

По мнению эксперта, многие проблемы возникают из-за того, что детей не учат быть гибкими. В благополучных семьях зачастую ребенок воспринимается как центр мира, и все вокруг стараются удовлетворить его желания. Однако в школе или на работе подросток сталкивается с тем, что не все готовы уделять ему столько же внимания.

«Такие дети, не готовые быть гибкими, либо из деструктивных семей, где они видят эту жесткость, агрессию, и просто так действуют, либо, наоборот, из тех семей, где вокруг них все гибкие, а им разрешают быть стойкими», — подчеркнул Хорс.

Психолог посоветовал взрослым уделять внимание ребенку с раннего возраста и задавать открытые вопросы, которые требуют развернутых ответов. Это поможет подростку понять, что его мнение важно.

Хорс отметил, что задавать следует вопросы, на которые нельзя ответить одним словом, и которые требуют размышления: «что тебя сегодня в школе порадовало или расстроило?», «что вам сегодня преподавали по этому предмету?», «а ссорился ли ты с кем-то и почему?».

Кроме того, эксперт считает, что родителям не стоит бояться нарушать личные границы ребенка. По его мнению, это помогает детям научиться преодолевать трудности и не воспринимать любое давление как катастрофу.