Психолог Хорс указал на связь постоянного обучения и долголетия

По словам эксперта, отсутствие новизны может сделать человека менее устойчивым к изменениям внешней среды и исказить восприятие времени. А вот постоянное обучение и восприятие новой информации способствуют долголетию и стрессоустойчивости.

«Но общая тенденция такова, что чем старше становится человек, тем сложнее ему учиться, потому что отучившись в юности, во взрослом возрасте он перестает это делать. А учеба — это навык», — отметил специалист.

Психолог рекомендовал постепенно вводить новизну в жизнь, например чистить зубы левой рукой или ездить на работу новой дорогой. Также он предложил притвориться туристом в своем населенном пункте и обращать внимание на положительные черты окружения.