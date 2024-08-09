Россияне стали чаще приобретать смартфоны в золотом, синем, зеленом и белом цветах. А вот продажи гаджетов в некогда популярных нейтральных тонах просели. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировал психолог Миахил Хорс.

Он напомнил, что лидеры мнений довольно долгое время диктовали холодную гамму цветов. Однако яркие оттенки вновь становятся модными, ведь «вечно продавать одно и то же попросту невозможно», отметил писатель.

По его мнению, популярность золотых смартфонов — предвестник возвращения полной цветовой гаммы. Такое многообразие положительно влияет на готовность человека к разным сценариям.