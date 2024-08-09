Психолог Хорс: спрос на золотые смартфоны в РФ — предвестник моды на яркие цвета

Россияне стали чаще приобретать смартфоны в золотом, синем, зеленом и белом цветах. А вот продажи гаджетов в некогда популярных нейтральных тонах просели. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал психолог Миахил Хорс.

Он напомнил, что лидеры мнений довольно долгое время диктовали холодную гамму цветов. Однако яркие оттенки вновь становятся модными, ведь «вечно продавать одно и то же попросту невозможно», отметил писатель.

По его мнению, популярность золотых смартфонов — предвестник возвращения полной цветовой гаммы. Такое многообразие положительно влияет на готовность человека к разным сценариям.

«Без срока давности». Заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

Все не то, чем кажется. Почему у Зеленского нет поводов для хитрых ухмылок

Эксперт ББР Банка рассказал, как не стать жертвой мошенников

Своевременно и необходимо. Какие законы подписал Путин

Фейк: украинские боевики угнали машину скорой в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте