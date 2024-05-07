Психолог Хорс призвал отдавать детей в спортивные секции, чтобы избежать тепличного воспитания | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:19 Психолог Хорс призвал отдавать детей в спортивные секции, чтобы избежать тепличного воспитания

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Дети, воспитанные в тепличных условиях, очень тяжело переживают адаптацию к взрослой жизни. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По его словам, многие родители почти боготворят своих детей, пытаясь оградить их от боли реального мира. И потом, взрослея, они оказываются не готовы к трудностям и испытывают разочарование. Чтобы закалить характер ребенка, стоит отдать его в спортивную секцию.

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«Если мы хотим, чтобы ребенок был более терпимым к боли, более стрессоустойчивым, в том числе и физического стресса это касается, желательно его проводить через жизненный опыт, который с этой болью в той или иной мере связан. Например, это спорт, где люди проходят через боль, соревнуясь», — отметил Хорс.

Он добавил, что спорт приучает как к боли физической, которой не избежать при тренировках, так и к воспитывает силу характера при соревнованиях.

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