Психолог Хорс посоветовал завистливым людям отказаться от соцсетей | 360°

Общество 07 мая 2024, 19:10 Психолог Хорс посоветовал завистливым людям отказаться от соцсетей

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Завистливым людям лучше отказаться от использования социальных сетей, ведь просмотр чужих успехов может негативно сказаться на психике. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Отказ от соцсетей поможет меньше фокусироваться на собственных неудачах. А вот людям с положительной мотивацией, напротив, соцсети помогают зарядиться положительной энергией и достигнуть больших результатов, написал «ФедералПресс».

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Хорс призвал тех, кто время от времени испытывает зависть, работать со своими внутренними установками, чтобы сформировать новые.