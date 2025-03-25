По его словам, человек может быть готов к неприятным ощущениям, если его воспитали с установкой, что жизнь состоит не только из радужных моментов. Болезненные отрицательные эмоции обычно возникают у людей, которые выросли в инфантильности и уверены, что все должно получаться, пояснил эксперт.

«Трудность не значит плохо, это нормально. Если человека к этому не готовили, он будет в этом стрессе жить», — отметил специалист.

В подобных условиях, добавил психолог, нужно попытаться изменить отношение к обстоятельствам. Также важно задавать себе вопросы: «Почему обязательно должно быть так, как я хочу?» и «Почему по-другому, чем я хочу, это плохо?».