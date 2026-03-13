Психолог Хорс объяснил причины негативных эмоций в теплое время года

Весна, с ее длинными днями и ярким солнцем, обычно ассоциируется с улучшением настроения. Однако, как утверждает практикующий психолог Михаил Хорс, для некоторых людей этот период может стать источником негативных переживаний. Об этом написала Общественная служба новостей .

По словам эксперта, проблема заключается в том, что люди могут возлагать слишком большие надежды на весеннюю погоду, ожидая от нее улучшения своего эмоционального состояния. Когда этого не происходит, они могут разочароваться в себе и в жизни.

«Не стоит думать, что мы все одинаковые, и раз пришла весна, обязательно все должны радостно подпрыгивать. Мы разные, и кому-то из нас даже весна может не улучшить настроение», — говорит психолог.

Хорс отмечает, что улучшение настроения при смене сезонов может быть связано не только с психологической реакцией на хорошую погоду, но и с биохимическими процессами в организме, которые запускаются солнечным светом. Однако биохимия у каждого работает по-своему, и некоторые люди могут не чувствовать особого эффекта от притока серотонина.

Кроме того, на внутреннее состояние также влияют психология и жизненные обстоятельства, которые у людей различаются. Поэтому, по мнению психолога, не стоит ждать весны как чего-то, что обязательно сделает жизнь ярче или легче. Если человек заранее построил такие ожидания, их нарушение может привести к разочарованию.