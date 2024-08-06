Психолог Хорс: источником трудоголизма может быть попытка сбежать от реальности

Практикующий психолог и писатель Михаил Хорс сравнил трудоголизм с зависимостью от спиртного. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, трудоголики — люди, которые не видят личную ценность без своего дела.

«Трудоголик, по аналогии с алкоголиком, — это тот, кто без своей работы чувствует себя болезненно, неполноценно, тревожно. То есть так же, как и алкоголики, когда не могут выпить, и у них начинается ломка», — отметил эксперт.

Он пояснил, что источником данного состояния может быть попытка сбежать от реальности. Некоторые боятся не успеть добиться карьерного успеха в определенные сроки, добавил психолог.

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