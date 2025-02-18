Психолог Хорс: для принятия своих недостатков может потребоваться много времени

Принятие себя и своих недостатков — это процесс, который требует много времени и терпения. Поэтому не стоит требовать от себя «безусловной и полной любви», так как это невозможно. Таким советом поделился кандидат психологических наук Михаил Хорс в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Требовать от себя безусловной и полной любви к себе, — это значит, начинать себя ругать за то, что ее нет», — отметил специалист.
Хорс рекомендовал разрешить себе не полностью любить себя и постепенно продвигаться в этом направлении, принимая ошибки и трудности как часть жизни.
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